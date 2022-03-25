Непобежденный казахстанский боксер встал после нокдауна и нокаутировал таджикистанца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начался вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией MTK Kazakhstan. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом бою на ринг вышли казахстанский боксер Артем Пчеляков (4-0, 3 КО) и таджикистанец Джалолудин Мухаммади (дебют). Бой в полутяжелом весе закончился досрочной победой Пчелякова — техническим нокаутом в конце третьего раунда.

В этом же раунде рефери отсчитал Мухаммади еще один нокдаун. Интересно, что для Пчелякова начало боя не заладилось: уже в первом раунде он и сам побывал в нокдауне, однако в итоге смог добиться победы.





Таким образом, Артем Пчеляков одержал пятую победу в карьере, а Джалолудин Мухаммади потерпел первое поражение.

Напомним, хедлайнерами турнира станут казахстанский боксер Рай Сейтжанов (9-0, 6 КО) и мексиканец Хосе Масиас Энрикес (15-0-2, 7 КО) — они сразятся за «молодежный» титул чемпиона мира WBO в первом полусреднем весе.





