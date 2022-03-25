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    16:20, 25 Март 2022 | GMT +6

    Непобежденный казахстанский боксер встал после нокдауна и нокаутировал таджикистанца

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начался вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией MTK Kazakhstan. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом бою на ринг вышли казахстанский боксер Артем Пчеляков (4-0, 3 КО) и таджикистанец Джалолудин Мухаммади (дебют). Бой в полутяжелом весе закончился досрочной победой Пчелякова — техническим нокаутом в конце третьего раунда.

    В этом же раунде рефери отсчитал Мухаммади еще один нокдаун. Интересно, что для Пчелякова начало боя не заладилось: уже в первом раунде он и сам побывал в нокдауне, однако в итоге смог добиться победы.


    Таким образом, Артем Пчеляков одержал пятую победу в карьере, а Джалолудин Мухаммади потерпел первое поражение.

    Напомним, хедлайнерами турнира станут казахстанский боксер Рай Сейтжанов (9-0, 6 КО) и мексиканец Хосе Масиас Энрикес (15-0-2, 7 КО) — они сразятся за «молодежный» титул чемпиона мира WBO в первом полусреднем весе.




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