Новости
Непобежденный казахстанский боксер войдет в топ-10 мирового рейтинга
7 Февраля 2022 09:02
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий передачи ESPN Knockout и обозреватель бокса Джулиус Джулианис отметил, что казахстанский боксер-средневес Мейирим Нурсултанов (16-0, 9 КО) сможет заметно укрепить свои позиции в мировом рейтинге после досрочной победы на выходных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеБиржан Оразов стал лучшим бомбардиром Евро-2022 по футзалу Казахстанский теннисист Александр Бублик установил рекорд и почти догнал Роджера Федерера Александр Бублик впервые в карьере выиграл теннисный турнир ATP в Монпелье
В субботу, 5 февраля Нурсултанов выступил в главном бою вечера бокса в Актау и победил россиянина Андрея Сироткина (19-2-1, 7 КО) — уроженец РФ не вышел на шестой раунд. На кону в поединке стоял вакантный титул чемпиона WBO International в среднем весе.«Мейирим Нурсултанов, победивший техническим нокаутом в Казахстане, войдет в топ-10 мирового рейтинга в среднем весе», — написал в твиттере Джулианис.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Биржан Оразов стал лучшим бомбардиром Евро-2022 по футзалу
- Юлия Галышева подвела итоги выступлению на Олимпийских играх в Пекине
- Казахстанский теннисист Александр Бублик установил рекорд и почти догнал Роджера Федерера
- Александр Бублик впервые в карьере выиграл теннисный турнир ATP в Монпелье
- Подведены итоги соревновательного дня Олимпиады с участием казахстанских спортсменов
- Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 7 февраля
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн