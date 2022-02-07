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Непобежденный казахстанский боксер войдет в топ-10 мирового рейтинга

7 Февраля 2022 09:02
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Непобежденный казахстанский боксер войдет в топ-10 мирового рейтинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий передачи ESPN Knockout и обозреватель бокса Джулиус Джулианис отметил, что казахстанский боксер-средневес Мейирим Нурсултанов (16-0, 9 КО) сможет заметно укрепить свои позиции в мировом рейтинге после досрочной победы на выходных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В субботу, 5 февраля Нурсултанов выступил в главном бою вечера бокса в Актау и победил россиянина Андрея Сироткина (19-2-1, 7 КО) — уроженец РФ не вышел на шестой раунд. На кону в поединке стоял вакантный титул чемпиона WBO International в среднем весе.

«Мейирим Нурсултанов, победивший техническим нокаутом в Казахстане, войдет в топ-10 мирового рейтинга в среднем весе», — написал в твиттере Джулианис.



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#Спорт   #Бокс  
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