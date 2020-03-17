Новости
Непобежденный казахстанский боксер вновь пообещал шокировать мир
17 Марта 2020 17:17
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Небитый казахстанский боксер Муса Турсынгалиев (10-0, 6 КО) напомнил болельщикам об амбициозных карьерных планах, сообщает Sports.kz.
Новости по темеДве олимпийские лицензии завоевали жамбылские спортсмены Казахстанский боксер из команды Головкина улучшил положение в топ-15 рейтинга WBC Казахстанский боксер Батыр Джукембаев вошел в топ-10 рейтинга WBC
«Я знаю, что скоро я шокирую этот мир. 2020», — написал в Instagram «Воин», опубликовав фото разминки на лапах с тренером.
Отметим, что это уже не первое подобное высказывание Мусы — после одного из прошлых поединков он заявил следующее: «Скоро я буду чемпионом мира. Весь мир будет шокирован казахским воином».
Турсынгалиев планировал выйти на ринг 13 марта в Майами (штат Флорида, США), его соперником должен был стать аргентинец Эсекьель Тевес (13-5, 4 КО), однако вечер бокса был отменен из-за пандемии коронавируса.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Отменен вечера бокса в США с боем Елеусинов — Индонго
- Две олимпийские лицензии завоевали жамбылские спортсмены
- Казахстанские спортсмены продолжат подготовку к Олимпиаде в Токио
- Казахстан полностью приостановил выезд спортсменов за границу
- В Казахстане отменили все соревнования по легкой атлетике
- ХК«Барыс» не будет участвовать во II раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047