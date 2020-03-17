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Непобежденный казахстанский боксер вновь пообещал шокировать мир

17 Марта 2020 17:17
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Непобежденный казахстанский боксер вновь пообещал шокировать мир

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Небитый казахстанский боксер Муса Турсынгалиев (10-0, 6 КО) напомнил болельщикам об амбициозных карьерных планах, сообщает Sports.kz.

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«Я знаю, что скоро я шокирую этот мир. 2020», — написал в Instagram «Воин», опубликовав фото разминки на лапах с тренером.

Отметим, что это уже не первое подобное высказывание Мусы — после одного из прошлых поединков он заявил следующее: «Скоро я буду чемпионом мира. Весь мир будет шокирован казахским воином».

Турсынгалиев планировал выйти на ринг 13 марта в Майами (штат Флорида, США), его соперником должен был стать аргентинец Эсекьель Тевес (13-5, 4 КО), однако вечер бокса был отменен из-за пандемии коронавируса.



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Ключевые слова: Спорт,
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