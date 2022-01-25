Непобежденный казахстанский боксер узнал соперника по следующему бою

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Не знающий поражений казахстанский боксер Сапарбай Айдаров (6-0, 2 КО) определился с датой следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, возвращение Айдарова на ринг состоится 5 февраля в Актау, а соперником станет также непобежденный азербайджанец Рагим Алиев (2-0, 2 КО). Поединок среднего веса рассчитан на шесть раундов.

В своем последнем на сегодняшний день выступлении, которое прошло 18 декабря в Нур-Султане, Сапарбай Айдаров победил единогласным решением судей украинца Андрея Шеметова (6-2-1, 4 КО).

Алиев свой предыдущий бой провел в родной стране — 20 июня в Мардакане он нокаутировал в первом раунде соотечественника Руфата Набиева (0-1).