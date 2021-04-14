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    07:49, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Непобежденный казахстанский боксер узнал дату следующего боя и имя соперника

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны соперник и дата следующего боя непобежденного 29-летнего казахстанского боксера Бобиржана Моминова (12-0, 8 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Соперником Моминова станет представляющий США 23-летний уроженец мексиканской Тихуаны Анхель Руис (16-1, 12 КО).

    Восьмираундовый поединок в полусредней весовой категории пройдет 22 апреля в Уэст-Пойнте (Нью-Йорк, США) в рамках шоу от промоутерской компании Ring City USA.

    Отметим, что 25 марта Моминов планировал подраться с американцем Брайаном Себальо (12-0, 6 КО) в рамках очередного шоу Ring City в Пуэрто-Рико, однако по неизвестным причинам поединок не состоялся.


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