Непобежденный казахстанский боксер сразится за вакантный титул чемпиона Европы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10 июля в Алматы состоится большой вечер бокса от компании MTK Kazakhstan, в рамках которого на ринг выйдет непобежденный казахстанский боксер Султан Заурбек (10-0, 7 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником отечественного бойца станет представитель Великобритании Ронни Кларк (21-4, 10 КО). По информации BoxRec.com, на кону во встрече будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полулегком весе. Поединок рассчитан на десять раундов.

Отметим, что ранее казахстанец владел титулом чемпиона мира WBC среди молодежи в этой же весовой категории.

Предыдущий поединок Султана Заурбека состоялся в конце прошлого года в Алматы, в нем он победил единогласным решением судей украинского файтера Владислава Мельника (12-3, 7 КО).