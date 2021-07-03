11:00, 03 Июль 2021 | GMT +6
Непобежденный казахстанский боксер сразится за вакантный титул чемпиона Европы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10 июля в Алматы состоится большой вечер бокса от компании MTK Kazakhstan, в рамках которого на ринг выйдет непобежденный казахстанский боксер Султан Заурбек (10-0, 7 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Соперником отечественного бойца станет представитель Великобритании Ронни Кларк (21-4, 10 КО). По информации BoxRec.com, на кону во встрече будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO во втором полулегком весе. Поединок рассчитан на десять раундов.Предыдущий поединок Султана Заурбека состоялся в конце прошлого года в Алматы, в нем он победил единогласным решением судей украинского файтера Владислава Мельника (12-3, 7 КО).
Отметим, что ранее казахстанец владел титулом чемпиона мира WBC среди молодежи в этой же весовой категории.