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Непобежденный казахстанский боксер сразится за титул WBC в США
20 Октября 2018 11:54 121
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 декабря в Остине (штат Техас) состоится вечер бокса, участие в котором также примут и представители Казахстана, сообщает Sports.kz.
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Боксер второго легчайшего веса Искандер Харсан (4-0, 4 КО) выйдет на ринг в восьмираундовом поединке с Хорхе Рамосом (6-0-1, 3 КО), который также представляет США. В этом бою на кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBC Intercontinental среди молодежи.
Выступающий в первом тяжелом весе Асхат Жантурсынов (2-0, 2 КО) сразится с местным боксером Майклом Коронадо (1-1-1). Поединок рассчитан на четыре раунда.
Али Балоев (7-0, 6 КО) в бою той же весовой категории отбоксирует в формате восьми раундов против другого американца Рэйфорда Джонсона (11-24, 6 КО).
Ключевые слова: Спорт,
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