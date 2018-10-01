Непобежденный казахстанский боксер сразится за титул WBC в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 декабря в Остине (штат Техас) состоится вечер бокса, участие в котором также примут и представители Казахстана, сообщает Sports.kz.

Боксер второго легчайшего веса Искандер Харсан (4-0, 4 КО) выйдет на ринг в восьмираундовом поединке с Хорхе Рамосом (6-0-1, 3 КО), который также представляет США. В этом бою на кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBC Intercontinental среди молодежи.

Выступающий в первом тяжелом весе Асхат Жантурсынов (2-0, 2 КО) сразится с местным боксером Майклом Коронадо (1-1-1). Поединок рассчитан на четыре раунда.

Али Балоев (7-0, 6 КО) в бою той же весовой категории отбоксирует в формате восьми раундов против другого американца Рэйфорда Джонсона (11-24, 6 КО).