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    10:00, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Непобежденный казахстанский боксер сразится с небитым украинцем за титул IBF

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер Бобиржан Моминов (12-0, 8 КО) определился с датой своего очередного выступления на ринге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации BoxRec.com, Бобиржан станет одним из участников вечера бокса в Екатеринбурге (Россия) 27 марта. Он сразится с непобежденным представителем Украины Эдуардом Скавинским (13-0, 7 КО) за вакантный титул чемпиона IBF Baltic в полусреднем весе. Формат поединка — десять раундов.

    Предыдущий бой Моминова состоялся 27 сентября 2020 года в Казани (Россия) — в нем он победил решением большинства голосов судей россиянина Вагинака Тамразяна (17-8, 5 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона IBF Eurasia в полусредней весовой категории.

    Скавинский свой предыдущий поединок провел 12 сентября все в том же Екатеринбурге — перебоксировал единогласным решением судей белоруса Дмитрия Атрохова (16-8, 7 КО)








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