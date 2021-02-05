Непобежденный казахстанский боксер сразится с небитым украинцем за титул IBF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер Бобиржан Моминов (12-0, 8 КО) определился с датой своего очередного выступления на ринге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, Бобиржан станет одним из участников вечера бокса в Екатеринбурге (Россия) 27 марта. Он сразится с непобежденным представителем Украины Эдуардом Скавинским (13-0, 7 КО) за вакантный титул чемпиона IBF Baltic в полусреднем весе. Формат поединка — десять раундов.

Предыдущий бой Моминова состоялся 27 сентября 2020 года в Казани (Россия) — в нем он победил решением большинства голосов судей россиянина Вагинака Тамразяна (17-8, 5 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона IBF Eurasia в полусредней весовой категории.

Скавинский свой предыдущий поединок провел 12 сентября все в том же Екатеринбурге — перебоксировал единогласным решением судей белоруса Дмитрия Атрохова (16-8, 7 КО)























