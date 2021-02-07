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    18:36, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Непобежденный казахстанский боксер сразится с небитым россиянином

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал Константин Брусенский (3-0, 2 КО) запланировал возвращение на ринг в России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как передает BoxRec.com, следующий поединок Константина состоится в Новосибирске 21 февраля. Соперником станет непобежденный местный спортсмен Артем Ткаченко (5-0, 3 КО). Встреча второго легчайшего веса рассчитана на шесть раундов.

    Отметим, что Брусенский не боксировал с 16 сентября 2019 года — в своем предыдущем поединке он единогласным решением судей победил армянина Григория Арутюняна (0-1). Бой проходил в Москве.
    Что касается Ткаченко, то он также возвращается после простоя с декабря 2019-го: в своем крайнем выступлении россиянин в первом раунде удосрочил соотечественника Ибрагима Акпери (1-6).



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