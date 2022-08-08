8 Августа 2022 04:04

Непобежденный казахстанский боксер сразится с экс-чемпионом WBC, WBA и WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Абилхайыр Шегалиев (8-0-1, 4 КО) проведет свой следующий бой 16 сентября в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Шегалиева станет известный российский боксер Андрей Сироткин (20-2-1, 7 КО), с которым в феврале этого года бился другой казахстанец — Мейирим Нурсултанов (17-0, 10 КО). Тот бой закончился досрочной победой Нурсултанова в пятом раунде.

За свою карьеру Сироткин был обладателем нескольких второстепенных чемпионских поясов трех боксерских организаций: он владел титулами WBC ABC Continental, WBA Inter-Continental, WBA Asia, WBO European. Свой последний бой Андрей Сироткин провел в апреле: он победил единогласным решением судей белоруса Виктора Мурашкина (4-3, 3 КО).

Что касается Абилхайыра Шегалиева, то казахстанец дрался в феврале: его бой с россиянином Мануком Диланяном (12-9-2, 5 КО) закончился ничьей.





Фото: Sports.kz.