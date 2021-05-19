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Непобежденный казахстанский боксер сразится против экс-чемпиона мира

19 Мая 2021 02:00
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Непобежденный казахстанский боксер сразится против экс-чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны соперник, дата и место следующего боя непобежденного казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Как пишет Boxingscene.com, соперником Алимханулы станет бывший «регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA, американец Роб Брант (26-2, 18 КО).

Их бой в среднем весе запланирован на десять раундов и пройдет 26 июня в Лас-Вегасе (США) в андеркарде вечера бокса Василий Ломаченко — Масаеси Накатани.

Напомним, в последний раз Алимханулы выходил на ринг в октябре 2020 года — он нокаутировал во втором раунде аргентинского боксера Гонсало Корию (16-4, 6 КО).



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