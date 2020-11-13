Непобежденный казахстанский боксер с титулом WBC сразится против россиянина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определилась дата следующего боя казахстанского боксера-средневеса Мейирима Нурсултанова (13-0, 8 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, отечественный боец вернется на ринг 5 декабря в Екатеринбурге. Он выступит в рамках турнира от RCC Boxing Promotions, а его соперником станет местный боксер Илья Баландин (4-3-1, 2 КО). Поединок средней весовой категории рассчитан на восемь раундов.

Последний на сегодня поединок Нурсултанова состоялся 2 ноября прошлого года в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В нем он единогласным решением судей победил мексиканца Кристиана Оливаса (19-6, 16 КО) и завоевал региональный титул чемпиона США по версии WBC (USNBC) в среднем дивизионе.









