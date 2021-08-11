Непобежденный казахстанский боксер проведет самый большой бой за карьеру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 августа казахстанский боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий (15-0, 14 КО) проведет свой очередной поединок на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В зале Universum Gym в Гамбурге (Германия) Жан проведет защиту титула WBA International в поединке против американца Джоуи Давейко (21-8-4, 12 КО). Формат боя — 12 раундов.

Авторитетный сайт BoxRec.com оценил предстоящий поединок Кособуцкого в три звезды — на сегодняшний день это наивысший показатель в его карьере, до этого он проводил максимум двухзвездочные бои.

Рейтинг поединков на BoxRec.com основывается на статусе самого вечера бокса, уровне оппозиции, а также наличии и престиже стоящих на кону титулов.