Непобежденный казахстанский боксер проведет бой за титул WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) определился с датой следующего боя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, Нурсултанов вернется на ринг 15 января 2022 года в Актау в поединке против россиянина Андрея Сироткина (19-1-1, 7 КО). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBO International в среднем весе.

Свой предыдущий бой Мейирим провел так же в Актау 6 ноября, в нем он единогласным решением судей победил белоруса Дмитрия Атрохова (16-12, 7 КО).

Сироткин же боксировал 17 апреля в Болтоне (Англия) — свел вничью поединок за титул WBO European с местным бойцом Дэнни Дигнэмом (13-0-1, 7 КО).



Фото:instagram.com/meiirim.nursultanov