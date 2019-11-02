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Непобежденный казахстанский боксер прошел взвешивание перед боем в США
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В американском городе Оксон Хилл (штат Мэриленд) состоялась церемония взвешивания вечера профессионального бокса, в рамках которого на ринг выйдет казахстанец Шынгысхан Тажибай (8-0, 2 КО), сообщает Sports.kz.
Соперником небитого спортсмена станет 30-летний аргентинец Николас Атилио Веласкес (11-6, 3 КО) по прозвищу «Левша». Поединок рассчитан на шесть раундов.
По результатам взвешивания Тажибай показал на весах 141,2 фунта против 144,2 фунтов соперника. Таким образом, обоим боксерам удалось уложиться в лимит полусреднего веса (147 фунтов). Для Тажибая этот бой будет первым с 27 октября 2018 года. В своем последнем на сегодняшний день выступлении Шынгысхан единогласным решением судей победил американца Хуана Родригеса (8-16-1, 6 КО).
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