Непобежденный казахстанский боксер поднялся на 8 место в рейтинге WBO
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (12-0, 8 КО) улучшил свое положение в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
После успешно проведенного титульного боя в августе Ербосынулы поднялся с девятого места на восьмое в рейтинге WBO в суперсреднем весе. Чемпионом мира в этом дивизионе является британский боксер Билли Джо Сондерс (28-0, 13 КО).
Напомним, 14 августа Айдос Ербосынулы выступил в Сиднее (Австралия), где победил единогласным решением судей местного боксера Рокки Йеркича (17-2, 13 КО). На кону в том поединке стояли три чемпионских пояса — в том числе, один по версии WBO — WBO Global, WBA International и WBC Asia Continental в суперсреднем весе.
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