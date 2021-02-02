Непобежденный казахстанский боксер подерется за статус обязательного претендента на пояс IBF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы сразится с непобежденным россиянином Евгением Шведенко за статус обязательного претендента на мировой чемпионский пояс по версии IBF. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Айдос занимает вторую позицию во Всемирном рейтинге WBA — 2, WBO и IBF — 6-ой, WBC — 12.

В последнем поединке, 16 декабря 2020-го, Ербосынулы нокаутировал Иссу Самира из Ганы.

Шведенко является непобежденным боксером, выступающий во второй средней (до 76,2 кг) и полутяжелой (до 79,38 кг) весовых категориях.



