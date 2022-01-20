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Непобежденный казахстанский боксер объявил о больших планах
20 Января 2022 19:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер первого полусреднего веса Рахат Сейтжан (8-0, 4 КО) готовится к возвращению на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В своем инстаграме 21-летний спортсмен опубликовал видео с очередной тренировки. «Хорошие планы на этот год», — добавил подпись к ролику Рахат. В комментариях казахстанца фразой «Let’s Go Champ» поддержала менеджерская компания MTK Kazakhstan.
Свой предыдущий бой Сейтжан провел в Алматы 11 декабря, в нем он одержал победу единогласным решением судей над Мухаммадсалимом Сотволдиевым (7-5-2, 3 КО) из Узбекистана. Дата его следующего поединка пока не называется.
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