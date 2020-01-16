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Непобежденный казахстанский боксер начал подготовку к защите титулов WBC, WBA и WBO
16 Января 2020 16:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (13-0, 9 КО) приступил к подготовке к очередному бою на профессиональном ринге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Как сообщила в своем инстаграм-аккаунте представляющая интересы спортсмена промоутерская компания Suleimen Promotions, сейчас Айдос ведет тренировочный процесс. Дата его следующего боя пока не называется.
Напомним, предыдущий поединок Ербосынулы состоялся в Красноярске (Россия) 21 декабря. В нем он техническим нокаутом в восьмом раунде взял верх над венесуэльцем Омаром Гарсией (15-3, 12 КО) и успешно защитил титулы в суперсреднем весе по версиям WBC Asia, WBA International и WBO Global.
Ключевые слова: Спорт,
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