Непобежденный казахстанский боксер лишился дебютного боя в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский суперсредневес Нурзат Сабиров (11-0, 9 КО) не выйдет на ринг первого мая в Плант-Сити (Флорида, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Boxrec.com сообщает, что поединок между Сабировым и американцем Ланнелой Беллоузом (20-6-3, 13 КО) отменен. По какой причине встреча не состоится, пока неизвестно. Казахстанский боксер должен был сразиться с американцем в бою, рассчитанном на восемь раундов.

Напомним, что в своем последнем поединке в феврале 2020 года Нурзат победил единогласным решением судей мексиканского боксера Рикардо Флореса (23-8-1, 15 КО).



