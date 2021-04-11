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    10:10, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Непобежденный казахстанский боксер лишился дебютного боя в США

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский суперсредневес Нурзат Сабиров (11-0, 9 КО) не выйдет на ринг первого мая в Плант-Сити (Флорида, США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Boxrec.com сообщает, что поединок между Сабировым и американцем Ланнелой Беллоузом (20-6-3, 13 КО) отменен. По какой причине встреча не состоится, пока неизвестно. Казахстанский боксер должен был сразиться с американцем в бою, рассчитанном на восемь раундов.

    Напомним, что в своем последнем поединке в феврале 2020 года Нурзат победил единогласным решением судей мексиканского боксера Рикардо Флореса (23-8-1, 15 КО).



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