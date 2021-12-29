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Непобежденный казахстанский боец «усыпил» узбекистанца в первом раунде
29 Декабря 2021 19:53
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам Naiza Fighting Championship 36 в Алматы состоялся бой между казахстанским файтером Болатом Заманбековым (2-0) и узбекистанцем Шукурулло Машраповым (4-2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Этот поединок в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Заманбекова удушающим приемом в первом раунде.
Таким образом, Болат Заманбеков одержал третью победу в профи-ММА и по-прежнему остается непобежденным, а Шукурулло Машрапов потерпел третье поражение в карьере. Добавим, что изначально Заманбеков должен был драться с индийцем Эхтешамом Ансари (4-1), однако этот бой не состоялся.
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