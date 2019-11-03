+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 8 °С
USD 389.46 EUR 434.17
RUB 6.09 CNY 55.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Непобежденный казахстанец выиграл бой за титул WBC в андеркарде «Канело» — Ковалев

3 Ноября 2019 09:42
Поделиться:
Непобежденный казахстанец выиграл бой за титул WBC в андеркарде «Канело» — Ковалев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (12-0, 8 КО) провел бой в андеркарде вечера бокса Сауль «Канело» Альварес — Сергей Ковалев, сообщает Sports.kz.

Новости по теме

Небитый казахстанец Иса Акбербаев нокаутирован обидчиком Левита в бою за титул WBO
Непобежденный казахстанский боксер прошел взвешивание перед боем в США Казахстанские боксеры завоевали 4 медали на турнире в Токио Ряд казахстанских боксеров улучшил положение в рейтинге WBC

Его соперником был мексиканец Кристиан Оливас (16-5, 13 КО). Бой в среднем весе был запланирован на десять раундов, но не прошел всю дистанцию: Нурсултанов одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, для Мейирима Нурсултанова эта победа стала 13-й в профессиональной карьере: он по-прежнему остается непобежденным и успешно защитил пояс чемпиона в среднем весе по версии WBC (USNBC). Кристиан Оливас потерпел шестое поражение на профи-ринге.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив