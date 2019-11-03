Непобежденный казахстанец выиграл бой за титул WBC в андеркарде «Канело» — Ковалев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (12-0, 8 КО) провел бой в андеркарде вечера бокса Сауль «Канело» Альварес — Сергей Ковалев, сообщает Sports.kz.

Его соперником был мексиканец Кристиан Оливас (16-5, 13 КО). Бой в среднем весе был запланирован на десять раундов, но не прошел всю дистанцию: Нурсултанов одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, для Мейирима Нурсултанова эта победа стала 13-й в профессиональной карьере: он по-прежнему остается непобежденным и успешно защитил пояс чемпиона в среднем весе по версии WBC (USNBC). Кристиан Оливас потерпел шестое поражение на профи-ринге.