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Непобежденный казахстанец Калицкий проиграл первый бой в карьере
22 Августа 2020 22:22
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ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Станислав Калицкий (10-0, 3 КО) и россиянин Дмитрий Хасиев (9-2-2, 3 КО) встретились на турнире в Екатеринбурге (Россия), сообщает Sports.kz.
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Их бой во втором полулегком весе был запланирован на десять раундов. Итогом стала победа Хасиева техническим нокаутом в восьмом раунде. В этом же раунде он отправил Калицкого в нокдаун, однако в начале боя и сам побывал в нокдауне — во втором раунде.
Таким образом, Калицкий потерпел первое поражение в профессиональной карьере — до этого он выиграл все свои десять боев. Хасиев же одержал десятую победу на профи-ринге.
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