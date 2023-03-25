13:00, 25 Март 2023 | GMT +6
Непобежденный казахстанец Евгений Павлов прошел взвешивание перед боем в Мексике
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Евгений Павлов сегодня проведет восьмираундовый бой против Хуана Карлоса Мирелеса (8-3-2, 6 КО) в Мехикали в Мексике, передает МИА «Казинформ».
Как сообщает промоутерская компания Suleimen Promotions, казахстанский боксер Евгений Павлов прошел процедуру взвешивания и дуэль взглядов. По итогам взвешивания вес Евгения Павлова составил 56,2 кг а Хуан Карлос Мирелес - 54,5 кг. Таким образом оба боксера смогли сохранить свою весовую категорию.
Предыдущее выступление казахстанца состоялось в Мексике 15 октября 2022 года. В Тихуане он нокаутировал в шестом раунде мексиканского боксера Хесуса Гомеса Кинтану (11-10, 8 КО).