Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Непобежденный «Казахский воин» объявил о бое за титул WBC
15 Июля 2022 14:49

Непобежденный «Казахский воин» объявил о бое за титул WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер легчайшего веса Ельшат Ныгметолла (17-0-1, 5 КО) по прозвищу «Казахский воин» анонсировал дату своего следующего поединка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Спортсмен вернется на ринг в Алматы 22 сентября и проведет бой за титул WBC International Silver. Имя соперника Ельшата пока не называется. Организатором вечера выступит местная промоутерская компания Abat Promotion.

В этом году Ныгметолла вернулся после более чем двухгодичного простоя - он провел бой 12 марта на вечере бокса в Дубае (ОАЭ) и победил единогласным решением судей филиппинца Джастина Дарапа (10-2, 6 КО).


Фото: www.sports.kz

Новости по теме
Дзюдоист Сметов стартовал с досрочной победы на турнире в Загребе
Казахстан проиграл Ирану на Кубке Азии по баскетболу
Казахстанские скалолазы вошли в ТОП-10 на Всемирных играх-2022
Читайте также
Казахстан проиграл Ирану на Кубке Азии по баскетболу
Дзюдоист Сметов стартовал с досрочной победы на турнире в Загребе
Казахстанские скалолазы вошли в ТОП-10 на Всемирных играх-2022
Луценко покинул топ-10 общего зачета после этапа «Тур де Франс»
Теннисист Бейбит Жукаев пробился в 1/4 финала домашнего турнира
Кубок Казахстана по президентскому многоборью проходит в Караганде
Казахстанская теннисистка вышла в третий круг турнира в Будапеште
Матч «Тобола» вошел в топ-3 самых посещаемых в Лиге чемпионов
Популярное
1 Расследуются 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ – МВД РК
2 Нарушения по оказанию медуслуг выявили в Карагандинской области
3 Рейдерскую группу по захвату известных бизнес-структур задержали в Алматы
4 Коронавирусом в Алматы болеют больше всего дети - врач
5 Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане

Лента новостей

Архив