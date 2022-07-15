15 Июля 2022 14:49

Непобежденный «Казахский воин» объявил о бое за титул WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер легчайшего веса Ельшат Ныгметолла (17-0-1, 5 КО) по прозвищу «Казахский воин» анонсировал дату своего следующего поединка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Спортсмен вернется на ринг в Алматы 22 сентября и проведет бой за титул WBC International Silver. Имя соперника Ельшата пока не называется. Организатором вечера выступит местная промоутерская компания Abat Promotion.

В этом году Ныгметолла вернулся после более чем двухгодичного простоя - он провел бой 12 марта на вечере бокса в Дубае (ОАЭ) и победил единогласным решением судей филиппинца Джастина Дарапа (10-2, 6 КО).



