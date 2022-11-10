Непобежденный экс-чемпион WBO из Казахстана узнал соперника на следующий бой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер Рай Сейтжанов (10-0, 6 КО) станет одним из участников вечера бокса в Алматы 19 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, он сразится против дебютанта профессионального ринга Абдумуталима Юсупова из Таджикистана. Поединок первого полусреднего дивизиона рассчитан на восемь раундов.

В своем последнем на сегодняшний день выступлении Сейтжанов победил раздельным решением судей в Алматы 25 марта мексиканца Хосе Масиаса Энрикеса (15-2-2, 7 КО) и завоевал вакантный титул «молодежного» чемпиона мира WBO в первом полусреднем весе. Однако в настоящее время BoxRec указывает владельцем данного пояса уже другого боксера.

Фото: prosports.kz