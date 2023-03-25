Непобежденный чемпион Султан Заурбек нокаутом выиграл бой в Англии

БОЛТОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Султан Заурбек (13-0, 9 КО) выступил на вечере бокса в Болтоне (Англия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Заурбек провел бой с аргентинцем Факундо Арсе (15-9-2, 7 КО). Этот поединок прошел во втором полулегком весе и был рассчитан на восемь раундов. Его итогом стала победа боксера из Казахстана техническим нокаутом в пятом раунде.

Таким образом, Султан Заурбек одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Факундо Арсе потерпел десятое поражение.

Заурбек является чемпионом WBO European во втором полулегком весе — этим поясом казахстанец владеет с июля 2021 года. Ранее Заурбеку также принадлежал титул чемпиона WBC среди молодежи.