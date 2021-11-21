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Непобежденный чемпион мира бросил вызов Геннадию Головкину
21 Ноября 2021 22:33
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американский боксер Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) вновь заявил о намерении сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Впрочем, также Андраде готов рассмотреть и другие кандидатуры — Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) и Хайме Мунгии (38-0, 30 КО).
«Я лишь хочу бой с Чарло, Головкиным или Мунгией следующим!» — написал Деметриус в твиттере.
Напомним, Деметриус Андраде является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Геннадий Головкин владеет поясами IBF и IBO, Джермалл Чарло — поясом WBC. Что касается Хайме Мунгии, то он не является чемпионом мира, но имеет пояс WBO Inter-Continental.
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