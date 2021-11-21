+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -1 °С
USD 430.43 EUR 486.39
RUB 5.87 CNY 67.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Непобежденный чемпион мира бросил вызов Геннадию Головкину

21 Ноября 2021 22:33
Поделиться:
Непобежденный чемпион мира бросил вызов Геннадию Головкину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американский боксер Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) вновь заявил о намерении сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Команда Казахстана совершила историческое достижение на ЧМ по каратэ
В финале Кубка Казахстана  встретятся «Шахтер» и «Кайрат» Екатерина Шабалина завоевала «бронзу» на Кубке Африки ФК «Астана» представил нового главного тренера

Впрочем, также Андраде готов рассмотреть и другие кандидатуры — Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) и Хайме Мунгии (38-0, 30 КО).

«Я лишь хочу бой с Чарло, Головкиным или Мунгией следующим!» — написал Деметриус в твиттере.

Напомним, Деметриус Андраде является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Геннадий Головкин владеет поясами IBF и IBO, Джермалл Чарло — поясом WBC. Что касается Хайме Мунгии, то он не является чемпионом мира, но имеет пояс WBO Inter-Continental.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Головкин   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Команда Казахстана совершила историческое достижение на ЧМ по каратэ
В финале Кубка Казахстана  встретятся «Шахтер» и «Кайрат»
Екатерина Шабалина завоевала «бронзу» на Кубке Африки
ФК «Астана» представил нового главного тренера
Популярное
1 Кадровые назначения в РК за неделю
2 Штормовые предупреждения объявлены в столице и 12 областях Казахстана
3 За сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших коронавирусом
4 Казахский боец сотворил сенсацию в UFC
5 Какую погоду принесет атлантический циклон в Казахстан
6 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана
Читайте также
Зарина Дияс встретилась с юными теннисистами Алматы
Жанибек Алимханулы бросил вызов после победы над экс-чемпионом мира
Кадровые назначения в РК за неделю
Штормовые предупреждения объявлены в столице и 12 областях Казахстана
За сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших коронавирусом
Казахский боец сотворил сенсацию в UFC
Какую погоду принесет атлантический циклон в Казахстан
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив