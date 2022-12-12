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Непобежденный чемпион из Казахстана нокаутом выиграл десятый бой в профи

12 Декабря 2022, 00:39
Непобежденный чемпион из Казахстана нокаутом выиграл десятый бой в профи

РОК-ХИЛЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Николай Шваб (9-0, 5 КО) выступил на вечере бокса в Рок-Хилле (США, штат Южная Каролина).МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он провел бой с американцем Габриэлем Смитом (11-5-1, 4 КО). Этот поединок в легком весе не продлился всю отведенную дистанцию и закончился досрочной победой Шваба — нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Николай Шваб одержал десятую победу в профессиональной карьере, а Габриэль Смит потерпел шестое поражение на профи-ринге. Всвоем предыдущем бою Шваб завоевал второстепенный чемпионский пояс WBA — WBA Fedecaribe, нокаутировав в девятом раунде венесуэльского боксера Хесуса Куадро (19-8, 15 КО).

Фото: Sports.kz


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