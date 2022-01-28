+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Непобежденный боксер вызвался подраться с Жанибеком Алимханулы за титул чемпиона мира

28 Января 2022 11:25
Поделиться:
Непобежденный боксер вызвался подраться с Жанибеком Алимханулы за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британский промоутер Ли Итон (MTK Global) заявил, что его подопечный, чемпион WBO European в среднем весе Дэнни Дигнам (13-0-1, 7 КО) будет готов подраться с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО) за вакантный титул чемпиона мира WBO в этом же дивизионе, если его нынешний обладатель Деметриус Андраде все же решит отказаться от пояса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Олимпиада-2022: расписание соревнований по хоккею
Промоутер Головкина сделал заявление о трилогии с «Канело» Где смотреть прямую трансляцию матча Казахстан - Италия на Евро-2022 по футзалу Казахстанские олимпийцы прибыли в Пекин

В настоящее время первое место в рейтинге WBO в среднем весе принадлежит мексиканскому боксеру Хайме Мунгии, однако он уже имеет запланированный на 19 февраля бой с Димитриусом Баллардом. Следующий доступный претендент - Эскива Фалькао из Бразилии, после него идут британцы Дигнам и Крис Юбэнк-младший.

«Если Фалькао не примет бой, то следующий в списке - Дэнни Дигнам», - написал Итон в твиттере.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Бокс   #Алимханулы  
Поделиться:
Новости по теме
Олимпиада-2022: расписание соревнований по хоккею
Промоутер Головкина сделал заявление о трилогии с «Канело»
Где смотреть прямую трансляцию матча Казахстан - Италия на Евро-2022 по футзалу
Казахстанские олимпийцы прибыли в Пекин
Популярное
1 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
2 В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс»
3 Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
4 Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
5 В детсадах необходимо внедрить новую модель обучения - Ералы Тугжанов
6 Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
900 спортивных мероприятий проведут для жителей Мангистауской области
Казахстанские олимпийцы вылетели в Китай
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс»
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
В детсадах необходимо внедрить новую модель обучения - Ералы Тугжанов
Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив