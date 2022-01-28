Непобежденный боксер вызвался подраться с Жанибеком Алимханулы за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британский промоутер Ли Итон (MTK Global) заявил, что его подопечный, чемпион WBO European в среднем весе Дэнни Дигнам (13-0-1, 7 КО) будет готов подраться с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 КО) за вакантный титул чемпиона мира WBO в этом же дивизионе, если его нынешний обладатель Деметриус Андраде все же решит отказаться от пояса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В настоящее время первое место в рейтинге WBO в среднем весе принадлежит мексиканскому боксеру Хайме Мунгии, однако он уже имеет запланированный на 19 февраля бой с Димитриусом Баллардом. Следующий доступный претендент - Эскива Фалькао из Бразилии, после него идут британцы Дигнам и Крис Юбэнк-младший.

«Если Фалькао не примет бой, то следующий в списке - Дэнни Дигнам», - написал Итон в твиттере.