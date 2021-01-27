Непобежденный боксер Сейтжанов одержал шестую победу в карьере

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел вечер профессионального бокса, в главном бою которого сразились казахстанцы Рай Сейтжанов (5-0, 2 КО) и Нурбол Бердымуратов (2-0, 0 КО), сообщает Sports.kz.

Этот поединок был рассчитан на восемь раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Сейтжанов победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

Таким образом, Рай Сейтжанов одержал шестую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным; он дебютировал в профи в октябре 2019 года. Нурбол Бердымуратов, начавший выступление на профи-ринге в ноябре 2020-го, потерпел первое поражение.



