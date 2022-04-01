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    09:09, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Непобежденный боксер из Казахстана взлетел в мировом рейтинге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Елхан Табынбаев (4-0, 2 КО) существенно улучшил свое положение в рейтинге BoxRec после недавней победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Напомним, Табынбаев дрался на вечере бокса в Москве с индийцем Исраром Усмани (5-1, 5 КО) и нокаутировал его уже в первом раунде. В рейтинге BoxRec в полутяжелом весе 22-летний казахстанце поднялся с 787-го места на 682-е.

    Для Елхана Табынбаева эта победа стала четвертой в его профессиональной карьере и второй, которую он одержал нокаутом. Она принесла казахстанскому боксеру второстепенный титул чемпиона мира среди молодежи по версии WPBF в полутяжелом весе.


    Фото: sports.kz

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