Непобежденный боксер из Казахстана взлетел в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Елхан Табынбаев (4-0, 2 КО) существенно улучшил свое положение в рейтинге BoxRec после недавней победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, Табынбаев дрался на вечере бокса в Москве с индийцем Исраром Усмани (5-1, 5 КО) и нокаутировал его уже в первом раунде. В рейтинге BoxRec в полутяжелом весе 22-летний казахстанце поднялся с 787-го места на 682-е.

Для Елхана Табынбаева эта победа стала четвертой в его профессиональной карьере и второй, которую он одержал нокаутом. Она принесла казахстанскому боксеру второстепенный титул чемпиона мира среди молодежи по версии WPBF в полутяжелом весе.





Фото: sports.kz