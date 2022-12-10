Непобежденный боец из Казахстана отправил россиянина в тяжелый нокаут

10 Декабря 2022, 21:29

АТЫРА. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 51 в Атырау состоялся бой, в котором сразились казахстанец Фархад Кожантаев (2-0) и россиянин Сергей Нехорошев (дебют), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот поединок прошел в наилегчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Кожантаев одержал победу нокаутом в первом раунде. Нехорошев вышел на этот бой с желтой карточкой - он не уложился в лимит на взвешивании.

Таким образом, Фархад Кожантаев выиграл третий бой в профи-ММА и по-прежнему остается непобежденным, а Сергей Нехорошев с поражения начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. Что касается Кожантаева, то он выступает в профи с 2018 года, однако за это время провел лишь третий поединок.