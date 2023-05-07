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Непобежденный Абильхан Аманкул нокаутировал мексиканца в андекарде «Канело»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Мая 2023, 07:39
Непобежденный Абильхан Аманкул нокаутировал мексиканца в андекарде «Канело» Фото: sports.kz

САПОПАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) выступил на вечере бокса в Сапопане (Мексика) в андеркарде у Сауля «Канело» Альвареса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Аманкул провел бой с мексиканцем Фабианом Риосом Фраусто (7-6-3, 4 КО). Этот поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Он закончился победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Абильхан Аманкул одержал четвертую победу на профи-ринге, а Фабиан Риос Фраусто потерпел седьмое поражение в профессиональной карьере.

Аманкул в любителях был серебряным призером чемпионата мира (2017) и Азиатских игр (2018) и бронзовым призером чемпионата Азии (2017). Также он тренируется в зале Сауля Альвареса под руководством его наставника Эдди Рейносо.




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