Непобежденный Абильхан Аманкул нокаутировал мексиканца в андекарде «Канело»

САПОПАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) выступил на вечере бокса в Сапопане (Мексика) в андеркарде у Сауля «Канело» Альвареса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Аманкул провел бой с мексиканцем Фабианом Риосом Фраусто (7-6-3, 4 КО). Этот поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Он закончился победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Абильхан Аманкул одержал четвертую победу на профи-ринге, а Фабиан Риос Фраусто потерпел седьмое поражение в профессиональной карьере.

Аманкул в любителях был серебряным призером чемпионата мира (2017) и Азиатских игр (2018) и бронзовым призером чемпионата Азии (2017). Также он тренируется в зале Сауля Альвареса под руководством его наставника Эдди Рейносо.





