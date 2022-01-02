Непобежденные казахстанские чемпионы поднялись в рейтинге WBA
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) и Султан Заурбек (12-0, 8 КО) улучшили свое положение в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Кособуцкий в рейтинге WBA в супертяжелом весе поднялся с 10-го места на 9-е, а Заурбек совершил рывок во втором полулегком весе — с 13-го места на 10-е. Добавим, что Кособуцкий является чемпионом WBA International и WBC International Silver, а Заурбек владеет титулом WBO European и поясом чемпиона WBC среди молодежи.
Еще несколько казахстанских боксеров не изменили своего положения в рейтинге WBA: Евгений Павлов (6-0, 4 КО) остался на 7-м месте во втором легчайшем весе, Бек Нурмаганбет (6-0, 4 КО) — на 12-м месте в суперсреднем весе, Серик Мусадилов (11-0, 9 КО) — на 12-м месте в первом тяжелом весе.
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