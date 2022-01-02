+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -2 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Непобежденные казахстанские чемпионы поднялись в рейтинге WBA

2 Января 2022 16:29
Поделиться:
Непобежденные казахстанские чемпионы поднялись в рейтинге WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) и Султан Заурбек (12-0, 8 КО) улучшили свое положение в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Головкин начал переговоры о бое с непобежденным экс-чемпионом мира
Тяжеловес из Казахстана ворвался в топ-5 рейтинга WBA В Великобритании отменили все боксерские поединки из-за новой волны коронавируса Жанибек Алимханулы занял восьмое место в ТОП-10 рейтинга WBA

Кособуцкий в рейтинге WBA в супертяжелом весе поднялся с 10-го места на 9-е, а Заурбек совершил рывок во втором полулегком весе — с 13-го места на 10-е. Добавим, что Кособуцкий является чемпионом WBA International и WBC International Silver, а Заурбек владеет титулом WBO European и поясом чемпиона WBC среди молодежи.

Еще несколько казахстанских боксеров не изменили своего положения в рейтинге WBA: Евгений Павлов (6-0, 4 КО) остался на 7-м месте во втором легчайшем весе, Бек Нурмаганбет (6-0, 4 КО) — на 12-м месте в суперсреднем весе, Серик Мусадилов (11-0, 9 КО) — на 12-м месте в первом тяжелом весе.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Головкин начал переговоры о бое с непобежденным экс-чемпионом мира
Тяжеловес из Казахстана ворвался в топ-5 рейтинга WBA
В Великобритании отменили все боксерские поединки из-за новой волны коронавируса
Жанибек Алимханулы занял восьмое место в ТОП-10 рейтинга WBA
Популярное
1 Первым новорожденным в новогоднюю ночь в Павлодарской области стал мальчик
2 Казахстанцы встретили Новый год массовыми забегами
3 457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
5 Что будет с рынком жилья и ценами на квадратные метры в 2022 году
6 Кадровые назначения в РК за неделю
Читайте также
Геннадию Головкину предложили соперников на 2022 год
Новые спортивные комплексы появятся в этом году в селах Павлодарской области
Первым новорожденным в новогоднюю ночь в Павлодарской области стал мальчик
Казахстанцы встретили Новый год массовыми забегами
457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Что будет с рынком жилья и ценами на квадратные метры в 2022 году
Кадровые назначения в РК за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив