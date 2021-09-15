Непобежденные казахстанские боксеры взлетели в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксер Бек Нурмаганбет (5-0, 3 КО) и Евгений Павлов (5-0, 4 КО) одержали досрочные победы на вечере бокса «Битва кочевников» в Нур-Султане и поднялись в рейтинге сайта Boxrec.com. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Нурмаганбет уже в первом раунде нокаутировал мексиканца Бруно Сандоваля (21-5-1, 17 КО) и взлетел со 104-го места на 81-е в суперсреднем весе. Вместе с тем, Бек завоевал вакантный пояс чемпиона WBA International в этом дивизионе.

Павлов победил техническим нокаутом в четвертом раунде ганского боксера Айзека Сэки (25-2-1, 20 КО) и также выиграл пояс WBA International — во втором полулегком весе. В рейтинге BoxRec Евгений поднялся с 79-го места на 53-е.Также на «Битве кочевников» выступил казахстанский супертяж Данила Семенов (4-0, 2 КО) - он победил единогласным решением судей намибийца Викапиту Мероро (30-11, 15 КО) и переместился в рейтинге со 151-го места на 117-е.







