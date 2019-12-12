+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 1 °С
USD 386.30 EUR 428.14
RUB 6.08 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Непобежденные казахстанские боксеры встретились в Атырау с болельщиками

12 Декабря 2019 17:11
Поделиться:
Непобежденные казахстанские боксеры встретились в Атырау с болельщиками

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Двукратные чемпионы мира по боксу Мадияр Ашкеев и Мейрим Нурсултанов организовали встречу со своими атыраускими болельщиками, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой региональную службу коммуникаций.

Новости по теме

Три казахстанских боксера узнали соперников по поединкам в Алматы
Жанибек Алимханулы продолжил восхождение в рейтинге WBC после победы нокаутом Казахстанский нокаутер дисквалифицирован после досрочной победы Кто будет выступать на вечере бокса в Алматы

Спортсмены провели мастер-класс для юных атырауских спортсменов и рассказали о том, как пришли в бокс. Дети смогли получить ответы на интересующие их вопросы.

«В 12 лет я начал увлекаться боксом, брал пример со своего старшего брата. Упорно тренировался, чтобы добиться таких успехов», - рассказал Мадияр Ашкеев.

Мейрим Нурсултанов, в свою очередь, дал совет юным спортсменам всегда биться до последнего и добиваться своего.

Напомним, что последний бой обоих спортсменов состоялся в андеркарте поединка Сергей Ковалев – Игорь Михалкин, который проходил на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. И оба выиграли.


На счету Мадияра Ашкеева 14 боев на профессиональном ринге, 7 нокаутов и ни одного поражения. Мейрим Нурсултанов провел 13 боев на профессиональном ринге, 8 из которых завершил досрочно и также не имеет ни одного поражения. Оба непобежденных боксера являются чемпионами американского континента по версии WBC.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Спорт, Молодежь,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив