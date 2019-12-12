Непобежденные казахстанские боксеры встретились в Атырау с болельщиками
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Двукратные чемпионы мира по боксу Мадияр Ашкеев и Мейрим Нурсултанов организовали встречу со своими атыраускими болельщиками, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой региональную службу коммуникаций.
Спортсмены провели мастер-класс для юных атырауских спортсменов и рассказали о том, как пришли в бокс. Дети смогли получить ответы на интересующие их вопросы.
«В 12 лет я начал увлекаться боксом, брал пример со своего старшего брата. Упорно тренировался, чтобы добиться таких успехов», - рассказал Мадияр Ашкеев.
Мейрим Нурсултанов, в свою очередь, дал совет юным спортсменам всегда биться до последнего и добиваться своего.
Напомним, что последний бой обоих спортсменов состоялся в андеркарте поединка Сергей Ковалев – Игорь Михалкин, который проходил на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. И оба выиграли.
На счету Мадияра Ашкеева 14 боев на профессиональном ринге, 7 нокаутов и ни одного поражения. Мейрим Нурсултанов провел 13 боев на профессиональном ринге, 8 из которых завершил досрочно и также не имеет ни одного поражения. Оба непобежденных боксера являются чемпионами американского континента по версии WBC.
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