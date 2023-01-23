Непобежденные казахстанские боксеры узнали даты следующих боев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские боксеры Александр Ковригин (5-0, 3 КО) и Виктор Темиров (2-0, 2 КО) выступят на вечере бокса в городе Ванген-им-Алльгой (Германия) 4 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Имена их соперников на данный момент не известны. Вечер профессионального бокса состоится в спортивном комплексе «Argensporthalle».

22-летний Александр Ковригин начал профессиональную карьеру в феврале 2021 года: три боя он выиграл нокаутом, два — единогласным решением судей. 22-летний Виктор Темиров дебютировал в профи в июле 2021 года и оба боя выиграл нокаутом.

Фото: sports.kz