Непобежденные казахстанские боксеры проведут бои в Новосибирске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанские боксеры-профессионалы Бек Нурмаганбет (3-0, 2 КО), Евгений Павлов (3-0, 2 КО) и Данила Семенов (2-0, 1 КО) вернутся на ринг 20 мая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, отечественные спортсмены станут участниками вечера бокса в Новосибирске (Россия). Их соперники будут объявлены позднее.

В последний раз казахстанцы выходили на ринг в декабре прошлого года в Алматы: Нурмаганбет нокаутировал ганца Эммануэля Дансо (32-6, 26 КО), Павлов единогласным решением судей взял верх над филиппинцем Алие Лаурелем (18-5-1, 11 КО), а Семенов аналогичным образом перебоксировал еще одного представителя Ганы Абрахама Табула (17-5-1, 14 КО).











