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    22:00, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Непобежденные казахстанские боксеры проведут бои в Новосибирске

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанские боксеры-профессионалы Бек Нурмаганбет (3-0, 2 КО), Евгений Павлов (3-0, 2 КО) и Данила Семенов (2-0, 1 КО) вернутся на ринг 20 мая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации BoxRec.com, отечественные спортсмены станут участниками вечера бокса в Новосибирске (Россия). Их соперники будут объявлены позднее.
    В последний раз казахстанцы выходили на ринг в декабре прошлого года в Алматы: Нурмаганбет нокаутировал ганца Эммануэля Дансо (32-6, 26 КО), Павлов единогласным решением судей взял верх над филиппинцем Алие Лаурелем (18-5-1, 11 КО), а Семенов аналогичным образом перебоксировал еще одного представителя Ганы Абрахама Табула (17-5-1, 14 КО).






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