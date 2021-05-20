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Непобежденные казахстанские боксеры оформили нокауты на вечере бокса в России

20 Мая 2021 21:49
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Непобежденные казахстанские боксеры оформили нокауты на вечере бокса в России

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Три казахстанских боксера провели свои поединки на вечера бокса в Новосибирске. Об этом сообщает телеграм-канал «Спорт Шредингера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстанские боксеры Евгений Павлов (4-0, 3KO — полулегкий вес) и Данила Семенов (3-0, 2KO — тяжелый вес) выиграли свои бои досрочно в рамках вечера профессионального бокса в Новосибирске. А Бек Нурмаганбет (4-0, 2KO — второй средний вес) победил решением.

21-летний Павлов отправил 29-летнего Насибу Рамадхани (31-17-2, 18KO) из Танзании в нокаут в пятом раунде, а 21-летний Семенов нокаутировал 42-летнего южноафриканца Осборна Матимана (23-14-2, 17KO) в первом. Их бои были рассчитаны на шесть раундов.

23-летний Нурмаганбет провел полный восьмираундовый поединок с 29-летним танзанийцем Тваха Кассимом (17-8-1, 8KO). Чемпион Азии-2019 выиграл единогласным решением судей.


Фото: t.me/sportilinet/ Спорт Шредингера
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#Спорт  
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