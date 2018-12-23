Непобежденные Ербосынулы и Жанабаев прошли взвешивание перед титульными боями в Москве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в спорткомплексе «Крылья Советов» в Москве, пройдёт вечер профессионального бокса с участием казахстанских боксёров Айдоса Ербосынулы и Нурсултана Жанабаева, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» в Facebook.

Главным событием станут два титульных боя, в которых за право обладать поясами по версии WBO Global и WBC Asia выступят два казахстанских боксера, представляющих Атыраускую промоутерскую компанию «SULEIMEN promotions». Эта же компания является соорганизатором вечера.

Накануне боя прошло традиционное взвешивание и дуэль взглядов между соперниками.

Непобежденный нокаутер Айдос Ербосынулы в бою за титул WBO GLOBAL встретится с бельгийцем Илиасом Ачергуи, а также непобежденный Нурсултан Жанабаев будет оспаривать титул WBC ASIA с филиппинцем Арнелом