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Непобежденные Ербосынулы и Жанабаев прошли взвешивание перед титульными боями в Москве
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в спорткомплексе «Крылья Советов» в Москве, пройдёт вечер профессионального бокса с участием казахстанских боксёров Айдоса Ербосынулы и Нурсултана Жанабаева, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» в Facebook.
Главным событием станут два титульных боя, в которых за право обладать поясами по версии WBO Global и WBC Asia выступят два казахстанских боксера, представляющих Атыраускую промоутерскую компанию «SULEIMEN promotions». Эта же компания является соорганизатором вечера.
Накануне боя прошло традиционное взвешивание и дуэль взглядов между соперниками.
Непобежденный нокаутер Айдос Ербосынулы в бою за титул WBO GLOBAL встретится с бельгийцем Илиасом Ачергуи, а также непобежденный Нурсултан Жанабаев будет оспаривать титул WBC ASIA с филиппинцем Арнелом
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