РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:54, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Непобежденные боксеры из Казахстана и Узбекистана сразятся за титул WBC

    None
    Фото: instagram.com/nurim.d
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23-летний казахстанский боксер Дильшат Нурым (6-0, 3 КО) получил соперника, дату и место проведения следующего боя в своей профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    16 июня Нурым выступит на вечере бокса в Ташкенте (Узбекистан). Соперником казахстанца станет 23-летний боксер из Узбекистана Мужибилло Турсунов (2-0, 1 КО). На кону поединка в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма) будет стоять титул чемпиона WBC Asian.

    Дильшат Нурым и Мужибилло Турсунов свои предыдущие бои провели 2 декабря в Ташкенте. Казахстанец решением судей одержал победу над узбекистанцем Фаррухом Арслоновым (5-1, 3 КО), а Турсунов выиграл техническим нокаутом у соотечественника Шохрухбека Кенжаева (1-1).


    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Тяжелоатлеты выходят на помост Азиады: руководство федерации провело ряд переговоров
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!