Непобежденные боксеры из Казахстана и Узбекистана сразятся за титул WBC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23-летний казахстанский боксер Дильшат Нурым (6-0, 3 КО) получил соперника, дату и место проведения следующего боя в своей профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

16 июня Нурым выступит на вечере бокса в Ташкенте (Узбекистан). Соперником казахстанца станет 23-летний боксер из Узбекистана Мужибилло Турсунов (2-0, 1 КО). На кону поединка в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма) будет стоять титул чемпиона WBC Asian.

Дильшат Нурым и Мужибилло Турсунов свои предыдущие бои провели 2 декабря в Ташкенте. Казахстанец решением судей одержал победу над узбекистанцем Фаррухом Арслоновым (5-1, 3 КО), а Турсунов выиграл техническим нокаутом у соотечественника Шохрухбека Кенжаева (1-1).