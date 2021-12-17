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Непобежденная девушка-боец из Казахстана проведет титульный бой в Москве

17 Декабря 2021 15:40
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Непобежденная девушка-боец из Казахстана проведет титульный бой в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденная казахстанка Меруерт Ибраева проведет титульный бой в лиге Open FC в легчайшем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В активе Меруерт три победы, две из которых были одержаны досрочно. Все три боя она провела в лиге Octagon. Ее соперницей станет одна из звезд лиги Дария Железнякова, которая идет с рекордом 5-0, три победы были одержаны досрочно. Бой состоится в Москве 19 декабря.


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