Непобежденная девушка-боец из Казахстана проведет титульный бой в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденная казахстанка Меруерт Ибраева проведет титульный бой в лиге Open FC в легчайшем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В активе Меруерт три победы, две из которых были одержаны досрочно. Все три боя она провела в лиге Octagon. Ее соперницей станет одна из звезд лиги Дария Железнякова, которая идет с рекордом 5-0, три победы были одержаны досрочно. Бой состоится в Москве 19 декабря.