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Непобежденная девушка-боец из Казахстана проведет титульный бой в Москве
17 Декабря 2021 15:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденная казахстанка Меруерт Ибраева проведет титульный бой в лиге Open FC в легчайшем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В активе Меруерт три победы, две из которых были одержаны досрочно. Все три боя она провела в лиге Octagon. Ее соперницей станет одна из звезд лиги Дария Железнякова, которая идет с рекордом 5-0, три победы были одержаны досрочно. Бой состоится в Москве 19 декабря.
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