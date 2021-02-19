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    06:13, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Неплательщика алиментов задержали за нарушение ПДД в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 35-летний житель Нур-Султана, находившийся в розыске как неплательщик алиментов, был задержан в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, уже в первый день ОПМ «Безопасная дорога» в регионе было выявлено около 800 нарушений ПДД.

    «Из них 15 - управление транспортными средствами в состоянии опьянения, 3 - управление транспортными средствами лицами, лишенными права управления, 13 - управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, 87 - превышений установленной скорости, 114 - пользование ремнями безопасности, 46 - пользование телефона, 25 - нарушений правил маневрирования. 145 нарушений были допущены пешеходами и так далее», - перечислили в полиции.

    Кроме того, на 66-м км автодороги «Жаксы – Есиль-Бузулук» за нарушение правил маневрирования была остановлена автомашина марки «Daewoo Nexia», за рулем которой находился 35-летний мужчина. При проверке документов установлено, что водитель находится в розыске по категории «неплательщик алиментов» департаментом полиции города Нур-Султан. Мужчина был доставлен в Есильский районный отдел полиции.


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы Акмолинская область
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