Неплательщика алиментов задержали за нарушение ПДД в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 35-летний житель Нур-Султана, находившийся в розыске как неплательщик алиментов, был задержан в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, уже в первый день ОПМ «Безопасная дорога» в регионе было выявлено около 800 нарушений ПДД.

«Из них 15 - управление транспортными средствами в состоянии опьянения, 3 - управление транспортными средствами лицами, лишенными права управления, 13 - управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления, 87 - превышений установленной скорости, 114 - пользование ремнями безопасности, 46 - пользование телефона, 25 - нарушений правил маневрирования. 145 нарушений были допущены пешеходами и так далее», - перечислили в полиции.

Кроме того, на 66-м км автодороги «Жаксы – Есиль-Бузулук» за нарушение правил маневрирования была остановлена автомашина марки «Daewoo Nexia», за рулем которой находился 35-летний мужчина. При проверке документов установлено, что водитель находится в розыске по категории «неплательщик алиментов» департаментом полиции города Нур-Султан. Мужчина был доставлен в Есильский районный отдел полиции.