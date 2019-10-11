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Неплательщика алиментов арестовали на трое суток в Кокшетау

11 Октября 2019 18:35
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Неплательщика алиментов арестовали на трое суток в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Такое наказание ему определено по постановлению административного суда города Кокшетау за неисполнение решения суда о взыскании алиментов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

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«Административное дело возбуждено прокуратурой города Кокшетау по результатам рассмотрения обращения жительницы областного центра, имеющей на иждивении трех несовершеннолетних детей. Прокурорами установлено, что задолженность по алиментам на 1 октября 2019 года составила более 600 тыс. тенге. Временно неработающий 34-летний мужчина не платил алименты 7 месяцев», - пояснили в ведомстве.

Всего с начала 2019 года за подобные правонарушения привлечены к административной ответственности 20 неплательщиков алиментов.

В облпрокуратуре напомнили, что за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа предусмотрена ответственность по статье 669 Кодекса РК об административных правонарушениях, которая предусматривает арест до 5 суток. Уклонение от уплаты алиментов более 3 месяцев может повлечь ответственность по статье 139 Уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Работа в данном направлении продолжается.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Права человека, Генпрокуратура,
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Автор:

Оксана Матасова

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