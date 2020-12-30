Непартийные наблюдатели посетили столичные избирательные участки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения общественного мониторинга за предстоящими выборами представители Центра непартийного наблюдения за выборами города Нур-Султана совместно международным наблюдателем, с руководителем Штаба Миссии СНГ Евгением Козяк посетили несколько избирательных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша миссия приступила к работе уже с 21 декабря. Штаб расположен в столице. Мы знакомимся с работой по подготовке к выборам в регионах также. Сегодня представилась возможность посетить ряд избирательных участков в Нур-Султане. Все необходимое находится в помещении для голосования. Хочется обратить внимание на противоэпидемические меры, предпринятые для безопасности и защиты избирателей, доверенных лиц и наблюдателей. В кабине теперь шторок не будет, тем не менее, соблюдается тайное голосование. На мой взгляд, безопасность полностью обеспечивается. Мы провели встречу с избирательными штабами всех политических партий, принимающих участие в голосовании», - рассказал руководитель Штаба Миссии СНГ.

По его словам, в качестве долгосрочных наблюдателей привлекли представителей дипломатического корпуса. Их около 20. Ближе ко дню выборов прибудут основная часть наблюдателей. Сейчас более 200 наблюдателей Штаба Миссии СНГ аккредитованы в Центральной избирательной комиссии.

«Конечно, о результатах выборов можно говорить после того, как они пройдут. Когда получим информацию от всех наших наблюдателей, подготовим проект итогового заявления. Исходя из того, что мы здесь не в первый раз, можем сказать, что выборы здесь проходят практически без особых замечаний в соответствии с избирательным законодательством. На данный момент подготовка проходит в установленном порядке. Каких-то серьезных замечаний заявлено не было», - отметил Евгений Козяк.

По Нур-Султану за ходом выборов будут следить 500 наблюдателей на 240 избирательных участках.

«Все участки охватываем. Все наши наблюдатели ознакомлены с Кодексом поведения наблюдателя. У нас есть своя горячая линия. По столице пока обращений не было, из регионов поступают обращения о том, что в некоторых участках имеются факты принудительного голосования. Штаб будет максимально реагировать на такие случаи. На каждом участке от Центра непартийного наблюдения будут по два наблюдателя», - пояснил руководитель городского штаба Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов.

Как говорилось ранее, все наблюдатели проходили специальное обучение, ознакомились с документами, чтобы подготовиться к выборам.

«Мы принимали участие в подготовке независимых наблюдателей. От Гражданского альянса Казахстана было обучено 250 человек, которые представляют более 200 неправительственных организаций города. Они прошли обучение по тому, как нужно проводить мониторинг. В этой работе принимали участие юристы, которые делали обзор законодательства. Эти наблюдатели обучены, готовы к проведению выборов», - сказала Алтынай Нуркеева.

Как пояснила независимый наблюдатель Роза Карабекова, главная задача – следить за прозрачностью, открытостью проведения выборов.

«В этом году прошли очередное обучение в Центре непартийного наблюдения. Обучились правовым моментам. Учитывая прошлогодний опыт, следили за организованностью за выборами, за компетентностью, следили, чтобы процесс был максимально прозрачным. Как неправительственная организация, имеем свое независимое мнение. Наша задача - следить за законностью проведения выборов», - добавила Роза Карабекова.