Неожиданный лидер появился в турнирной таблице КПЛ

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В матче четвертого тура Казахстанской Премьер-Лиги актауский «Каспий» дома сыграл с шымкентским «Ордабасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Хозяева были фаворитами и сразу же захватили инициативу, им удался быстрый гол, записали его сперва на Аслана Адиля, а затем уже Карама Султанова. Шымкентцы быстро отыгрались усилиями белорусского новичка Всеволода Садовского, но уже к перерыву бразилец Руан Телеш снова вывел актаусцев вперед. На старте второй половины красную получил защитник гостей Евгений Чаговец и тут стало все понятно. 2:1 — сильнее команда Николая Костова.

Теперь у «Каспия» стало десять очков и он на первом месте турнирной таблицы, а «Ордабасы» с четырьмя баллами идет в ее середине.

«Каспий» — «Ордабасы» 2:1 (2:1)

Голы: Султанов автогол 7 (1:0), Садовский 9 (1:1), Телеш 36 (2:1)

Удаление: Чаговец 62

Фото: sports.kz







