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    20:41, 03 Апрель 2022 | GMT +6

    Неожиданный лидер появился в турнирной таблице КПЛ

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В матче четвертого тура Казахстанской Премьер-Лиги актауский «Каспий» дома сыграл с шымкентским «Ордабасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Хозяева были фаворитами и сразу же захватили инициативу, им удался быстрый гол, записали его сперва на Аслана Адиля, а затем уже Карама Султанова. Шымкентцы быстро отыгрались усилиями белорусского новичка Всеволода Садовского, но уже к перерыву бразилец Руан Телеш снова вывел актаусцев вперед. На старте второй половины красную получил защитник гостей Евгений Чаговец и тут стало все понятно. 2:1 — сильнее команда Николая Костова.

    Теперь у «Каспия» стало десять очков и он на первом месте турнирной таблицы, а «Ордабасы» с четырьмя баллами идет в ее середине.

    «Каспий» — «Ордабасы» 2:1 (2:1)
    Голы:     Султанов автогол 7 (1:0), Садовский 9 (1:1), Телеш 36 (2:1)
    Удаление: Чаговец 62


    Фото: sports.kz



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