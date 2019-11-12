Неосвоение средств: руководители бюджетных программ будут наказаны по поручению Премьера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин пообещал наказать руководителей бюджетных программ, неосвоивших выделенные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается бюджетной части, то по данному плану наблюдается перевыполнение по сравнению с прошлым годом. Однако администраторы бюджетных программ не освоили средства. Будут приняты соответствующие решения по привлечению к ответственности лиц, допустивших неосвоение бюджетных средств», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

При этом, Аскар Мамин обратил внимание министров и акимов на то, что до конца года осталось всего 1,5 месяца.

«Поэтому в целях обеспечения выполнения целевых показателей необходимо организовать все необходимые мероприятия. В целом, для качественного и устойчивого роста экономики мы должны уделять большое внимание привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, улучшению производительности и повышению благосостояния граждан», - отметил Премьер.

Напомним, сегодня на заседании Правительства первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов попросил привлечь к ответственности руководителей бюджетных программ, допустивших наибольшее неосвоение средств.