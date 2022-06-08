8 Июня 2022 14:14

Неосвоение 1 млрд тенге на создание венчурного фонда объяснил Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин объяснил, почему не был освоен в прошлом году 1 млрд тенге, выделенный на создание венчурного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прошлогоднему неосвоению, на самом деле из общей суммы 4,2 млрд тенге, которую мы запрашивали на 2021 год, 1 млрд тенге был запланирован на создание венчурного фонда на 2021 год. На самом деле, мы признаем, что не успели освоить миллиард тенге в силу того, что были процедуры. Со Всемирным банком мы проводили конкурсы – первый участник, который выиграл (конкурс), мы должны были ждать 60 дней, он отказался и вышел из этой процедуры, и мы со вторым участником только заключили договор», - сказал Багдат Мусин, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса.

Министр пояснил, что по договору венчурный фонд должен иметь лицензию МФЦА.

«Но по самому договору венчурный фонд должен иметь лицензию МФЦА, и вот эта процедура по получению лицензии затянулась. Мы только в этом году имели возможность уже вложить туда средства. По жизнеспособности, в целом хотелось бы сказать, что планируется, что у него (венчурного фонда) активная фаза будет где-то около трех-пяти лет. А в целом фонд рассчитан на 10 лет. Предполагается, что эти венчурные инвестиции помогут стимулировать инновации и стартап-индустрию в Казахстане», - резюмировал Багдат Мусин.

Отметим, что на пленарном заседании Мажилиса рассматривался отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год.