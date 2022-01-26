Неосторожное обращение с огнем – самая частая причина пожаров в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - В лидерах причин пожаров в Восточно-Казахстанской области специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО называют неосторожное обращение населения с огнем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Из 83 возгораний, произошедших с начала 2022 года, 40 случились именно из-за небрежного обращения с огнем, 20 - по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, 10 связаны с нарушениями эксплуатации электрооборудования и 13 - автопожары.

В отопительный период специалисты ДЧС ВКО сформировали список из 8172 социально уязвимых семей , нуждающихся в адресной пожарно-профилактической работе. Профилактические работы были проведены во всех указанных семьях. В рамках заключенного меморандума между ДЧС ВКО и ТОО «Казцинк» установлено более 1500 датчиков угарного газа.

Для предупреждения несчастных случаев и пожаров спасатели проводят постоянную работу с населением, посещая дома, инструктируют владельцев, как правильно эксплуатировать печи, электроприборы и быть осторожными с огнем. Так, с начала года проведено 17046 обходов, в результате которых охвачено инструктажами безопасности 26 925 человек. С начала года спасатели провели 30 рейдов по местам проживания неблагополучных семей, состоящих в группе риска (лица без определенного места жительства, ведущие асоциальный образ жизни).

В регионе до конца недели продлятся морозы, поэтому специалисты ДЧС напоминают жителям , что в период понижения температуры увеличивается риск возникновения пожаров в быту: перенакал отопительных печей, дымоходов, подключение электронагревательных приборов, в том числе кустарного производства, влечет за собой нагрузку на электрическую сеть.

В связи с этим Департамент по ЧС области призывает граждан соблюдать меры предосторожности и правила пожарной безопасности, в том числе правила безопасной эксплуатации газовых установок и оборудования.



